Мор оценил назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил назначение Томаша Амарала на должность спортивного директора «красно-белых».

«Я понимаю причины такого решения, мотивацию, понимаю, что это знак доверия тренеру. Сказать, будет лучше или хуже, трудно. Обычно делают наоборот: берут спортивного директора, которому доверяют, он уже выбирает тренера. Возможно, в «Спартаке» рассуждали так», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

По его мнению, другой специалист мог бы устроить революцию в составе «красно-белых», что не устроило бы руководство «Спартака». Как считает Мор, в московском клубе решили пойти по более простому пути.

Напомним, что Томаш Амарал сменил на должности спортивного директора Пола Эшуорта. «Спартак» после 18-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.