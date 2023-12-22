Гладилин рассказал, нужно ли «Спартаку» укреплять состав

Известный футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился комментарием о работе «Спартака» на трансферном рынке.

«Спартаку» ничего укреплять не надо, у него очень хороший состав. Но и Джикия может уйти, и Мелёшина они могут отдать. Они ослабляют своих игроков, которые прошли российскую школу», — заявил Гладилин «Газета.Ру».

Как считает экс-тренер «красно-белых», сейчас «Спартак» будет подписывать вместо Джикии и Мелёшина легионеров, но игроки уровня Промеса не приедут, придут лишь те, которые не играют в своих клубах.

«Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля ушел на зимнюю паузу, занимая пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 18 матчах команда смогла набрать 30 очков.