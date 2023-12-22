Деменко: Возможно, Абаскаль повлиял на назначение Амарала в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о назначении Томаша Амарала новым спортивным директором столичного клуба.

«Был сначала разговор про Рибалту, который работал в «Зените». Значит, видимо, кто-то из агентов, может быть, даже Абаскаль повлиял», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Эксперт считает, что тренер обязательно должен участвовать в выборе спортивного директора, ведь ему должно быть комфортно работать в паре со специалистом.

Амарал сменил на посту спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта, который перешел на должность технического директора.