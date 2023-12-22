Гладилин: Амарала ждёт участь остальных спортивных директоров «Спартака»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«За последнее время у «Спартака» на должности спортивного директора сменилось человек пять. Все они одного и того же уровня. Выполняют свою работу год, полтора, два и уходят. Амарала ждёт такая же участь», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

По его мнению, португалец станет временным исполнителем в структуре «красно-белых», которому дадут небольшие технические задачи.

Напомним, что Амарал сменил на должности спортивного директора Пола Эшуорта. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» находится на пятом месте.