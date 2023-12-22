Булыкин: Черышеву будет легко адаптироваться в России

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказался о возможном переезде Дениса Черышева в клуб Премьер-лиги.

«Адаптироваться в РПЛ Черышеву будет легко. В плане быта в России умеют создавать шикарные условия для качественных игроков. Вопрос в том, кто возьмёт Дениса и на какую зарплату», – рассказал Булыкин в интервью Vprognoze.ru.

По мнению эксперта, Черышеву нужно постараться, чтобы получить хорошую зарплату в РПЛ, рассказав, что в клубах итальянской Серии Б небольшие зарплаты.

Напомним, что Денис Черышев выступает в составе «Венеции» с 2022 года. В нынешнем сезоне экс-игрок сборной России провёл восемь матчей в рамках всех турниров.