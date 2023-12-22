Гладилин — об Амарале: «Нашли того, которого всё устраивает»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Нашли того, которого все устраивает. Эти спортивные директора — исполнители. Сколько их уже было, начиная с Цорна, и дальше… Они все делают дело и уходят», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По мнению специалиста, Хавьер Рибалта, который мог занять нынешний пост Амарала, не согласился прийти на короткий срок.

Стоит сказать, что бывший спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт остался в клубе, став техническим директором столичной команды.