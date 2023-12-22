Беленов: «Надеюсь, что «Кубань» и «Уфа» получат то, что заслуживают»

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов рассказал о своём отношении к своим бывшим клубам «Кубани» и «Уфе».

«Надеюсь, что «Кубань» и «Уфа» получат то, что заслуживают. Башкирия — богатая республика, а для Краснодара одного футбольного клуба маловато. Кубанское дерби многим было бы интересно», – рассказал Беленов в интервью Metaratings.ru.

Александр признался, что считает свои периоды в Краснодаре и Уфе успешными, отметив, что оба клуба переживают не лучшие времена.

Напомним, что Беленов представлял «Кубань» с 2011 по 2016 год, а «Уфу» с 2017 по 2022 год, проведя в составе клубов 164 и 165 матчей соответственно.