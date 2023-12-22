Агент Капишабы: «Мы действительно ведём переговоры с ЦСКА»

Адриано Спадото, представитель защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабы, рассказал о возможности перехода футболиста в ЦСКА.

«Мы действительно ведём переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — рассказал агент футболиста в интервью Sport24. Ранее появилась информация, что руководство московского клуба не ведёт переговоры с Капишабой.

В прошедшем сезоне Капишаба провёл 56 матчей в рамках всех состязаний, в которых забил три гола при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в три миллиона евро.