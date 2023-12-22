​Капишаба не перейдёт в ЦСКА

Слухи снова стали связывать защитника бразильского «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу с ЦСКА. Впрочем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает о том, что московский клуб не ведёт переговоры ни с Жуниньо, ни с его представителями.

Стоит сказать, что слухи связывали Капишабу с ЦСКА в летнее трансферное окно.

26-летний Жуниньо Капишаба оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 3 миллиона евро.

Добавим, что ЦСКА на зимние каникулы в Премьер-лиге ушёл на восьмой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на десять зачётных баллов.