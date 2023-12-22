Уилкшир: Австралия играла бы против россиян

Бывший игрок «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о возможной позиции своей страны при переходе России в АФК.

«Если бы Россия вошла в Азиатскую конфедерацию, полагаю, у Австралии не было бы выбора, команда играла бы против россиян. Я верю, что эти матчи состоялись, если бы все решилось на официальном уровне», — приводит слова экс-футболиста «РБ Спорт». По его мнению, Австралия не бойкотировала бы встречи против российской команды.

Напомним, что исполком РФС приняло решение сохранить место в УЕФА и не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.