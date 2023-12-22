Кечинов: «Спартак» приглашает Амарала, чтобы привезти качественных иностранцев

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора столичного «Спартака».

«Я уже давно говорю, что в подобное время нужно давать шансы и больше работы российским людям, нашим людям, которые имеют отношение к «Спартаку». Наверное, руководство приглашает его с целью того, что он сможет привезти сюда качественных, иностранных футболистов», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

По мнению Кечинова, несмотря на приглашение иностранного специалиста, без еврокубков качественные легионеры в составе «Спартака» не появятся.

Напомним, что Амарал занял должность спортивного директора «красно-белых», сменив на посту Пола Эшуорта. «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.