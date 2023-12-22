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Осинькин рассказал, почему Дзагоев не перешёл в «Крылья Советов»

22 Декабря 2023 • 18:27 Комментировать (1)

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, мог ли экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев перебраться в клуб из Самары.

«Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места», — заявил Осинькин на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале Nobel.

Напомним, в ноябре Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры в футболиста. На данный момент бывшему полузащитнику сборной России 33 года.

В 18 турах «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Алан Дзагоев Игорь Осинькин ещё теги
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Aclark
22 Декабря 2023 в 19:40
Крылья Советов bili dostatochno umni ne podpisav vechno bolnogo...
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