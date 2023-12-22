Камоцци: Амарал — большой профессионал

Бывший советник президента московского «Спартака» Франко Камоцци оценил приглашение Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Не знаком с Амаралом лично, но много слышал о нем. Знаю, что он большой профессионал. Однако мне жаль Эшуорта, он проделал большую работу», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Томаш Амарал, ранее занимавший пост главного скаута «Бенфики», сменил Пола Эшуорта в московском «Спартаке». «Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров.