Жуков назвал лучших тренеров РПЛ в 2023 году

Экс-глава Олимпийского комитета России Александр Жуков ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ по итогам уходящего года.

«По моему мнению, тренер года — Ивич. Или он, или Осинькин», — приводит слова Жукова издание «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича возглавляет чемпионат России, набрав 38 очков в 18 турах. «Крылья Советов» вместе с Игорем Осинькиным находятся на шестой позиции, в активе самарской команды 29 зачетных баллов.

Напомним, Российская премьер-лига отправилась на зимний перерыв, а возобновление турнира должно состояться в начале марта 2024 года.