Салихова — об Амарале в «Спартаке»: «Ожидания — Луиш Кампуш, реальность — другая»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Если честно, когда я увидела, то думала, что у «Спартака» новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луиш Кампуш, реальность — другая», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Последним местом работы Амарала была «Бенфика», в которой он был старшим скаутом.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 30 зачетных баллов в 18 поединках.

Амарал — новый спортивный директор «Спартака»