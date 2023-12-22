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Беленов вспомнил победу над «Спартаком» в нынешнем сезоне РПЛ

22 Декабря 2023 • 17:36 Комментировать

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов высказался о победе над столичным «Спартаком» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Думаю, это больше знаковое событие прежде всего для болельщиков. Футболисты просто сыграли, порадовались и начали готовиться к другому матчу. Для болельщиков это очень крутая история», – рассказал Беленов в интервью Metaratings.ru. Голкипер отметил, что такая же ситуация была и в матче с ЦСКА.

Напомним, что в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» обыграл «Спартак» со счётом 2:0 благодаря голам Евгения Маркова и Максима Максимова.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Александр Беленов ещё теги
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