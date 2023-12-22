Барбоза: Амарал поможет «Спартаку»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора столичного «Спартака».

«Хороший специалист. В последний год он работал в «Бенфике» и провел там очень большую и хорошую работу в вопросе скаутинга. Поэтому я думаю, что Амарал поможет «Спартаку», и может там играть большую роль», - рассказал Барбоза в интервью Metaratings.ru.

По его мнению, если руководство «красно-белых» даст время Амаралу и Гильермо Абаскалю, то они могут принести результат.

Напомним, что Томаш Амарал сменил Пола Эшуорта на должности спортивного директора «красно-белых». «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.