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Мостовой: Ничего не слышал об Амарале вообще

22 Декабря 2023 • 17:24 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Спартак» нас уже давно приучил к фамилиям, которые никто не знает. Удивляться здесь точно нечему. Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают», — приводит слова Мостового «РБ Спорт». По его мнению, грустно, что события, происходящие в «Спартаке», не вызывают никаких эмоций.

Напомним, что ранее Амарал находился на должности главного скаута «Бенфики». До португальца пост спортивного директора «Спартака» занимал Пол Эшуорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Томаш Амарал ещё теги
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