Нигматуллин — о назначении Амарала в «Спартак»: «Это похвально, «Бенфика» в этом направлении отличается»

Экс-вратарь московского «Спартака» Руслан Нигматуллин отреагировал на назначение Томаша Амарала новым спортивным директором «красно-белых». Ранее португалец был ведущим скаутом лиссабонской «Бенфики».

«Это похвально. «Бенфика» в этом направлении отличается. Надеюсь, этот селекционер не из детско-юношеского футбола, а на самом деле хороший специалист», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

При этом эксперт считает, что в «Спартаке» вряд ли произойдут большие изменения, ведь в клубе уже выбран определенный курс.

В текущем сезоне команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков в 18 матчах и ушла на зимний перерыв на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.