​Новый спортивный директор «Спартака»: «Русская жена мне поможет»

Томаш Амарал, который с января начнёт работать на должности спортивного директора «Спартака», надеется на помощь своей русской жены в процессе адаптации.

«Помимо португальского, я говорю на испанском и английском языках. Но и по-русски знаю несколько слов, а моя русская жена, уверен, поможет мне как в изучении языка, так и в адаптации в новой стране!» - слова Амарала приводит пресс-служба «Спартака».

Напомним, что до перехода в «Спартак» Томаш Амарал работал ведущим скаутом в «Бенфике».

После восемнадцати туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара», который располагается на вершине, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.