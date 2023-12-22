​Первые слова Амарала после назначения спортивным директором «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора. Специалист, который в последние годы был ведущим скаутом в португальской «Бенфике», дал комментарий после своего назначения.

«Рад стать частью такого большого клуба. Знаю, что «Спартак» - по-настоящему народная команда в России», - сказал Амарал, чьи слова приводятся на официальном сайте «красно-белых».

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», - подчеркнул специалист.

После первой части сезона, включившей в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Чемпионат России возобновится после зимних каникул – в начале марта.