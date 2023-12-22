Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора московского «Спартака». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

«Он приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Пол Эшуорт займет пост технического директора. Добро пожаловать в «Спартак», Томаш!» — говорится в заявлении клуба.

Португальский специалист перешел в «Спартак» из «Бенфики», где он был ведущим скаутом команды.

Подопечные Гильермо Абаскаля завершили первую часть сезона на пятой позиции в РПЛ, набрав 30 очков в 18 играх. Возобновление чемпионата запланировано на начало марта 2024 года.