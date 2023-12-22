​Рибалта сказал боссам «Спартака», что Абаскаля нужно убирать – источник

Хавьер Рибалта проводил переговоры со «Спартаком» по поводу возможной работы на посту спортивного директора. В ходе встречи с боссами московского клуба Рибалта сказал о необходимости уволить Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. Об этом информирует Metaratings.

Другой кандидат на пост спортивного директора «Спартака», Томаш Амарал, был не таким категоричным и сказал, что нужно оценивать ситуацию в команде.

Ранее появилась информация о том, что Хавьер Рибалта работать в «Спартаке» не будет. В своё время этот специалист занимал должность спортивного директора в «Зените».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.