Булыкин: «Леонченко показал себя неплохим директором»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко продлил свой контракт с «железнодорожниками» ещё на два года.

«Немцы в команде натворили ерунды как в спортивном плане, так и в структуре клуба. Но всё потом исправили, и Леонченко показал себя неплохим директором. Мы можем оценить только спортивные успехи клуба. Экономическую составляющую мы не знаем», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что свой пост Леонченко занимает с декабря 2020 года.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко.