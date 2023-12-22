Беленов — о приходе Ташуева: «Все почувствовали уверенность»

Вратарь «Факела» Александр Беленов оценил результаты команды после прихода Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«У нас произошли большие перестановки в тактическом плане, произошла встряска с приходом нового тренера, результаты поменялись. От этого не только я, а все почувствовали уверенность», — приводит слова Беленова портал Metaratings.

«Факел» завершил первую часть сезона на 11-й позиции в чемпионате России, имея в активе 21 очко после 18 матчей.

Возобновление РПЛ запланировано на начало марта 2024 года. В первой игре воронежский «Факел» встретится на выезде с «Пари НН».