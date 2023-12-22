​Губерниев: России нужно продолжать контактировать с УЕФА и ФИФА

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу ситуации российского футбола.

Губерниев ещё раз подчеркнул, что он поддерживает решение Российского футбольного союза не переходить из УЕФА в Азию.

«Молодцы руководители российского футбола, которые продолжают контакты с УЕФА и ФИФА. Нам необходимо это делать, потому что Россия – европейская страна, в том числе и в футболе», - цитирует Губерниева «РБ Спорт».

Отметим, что РФС может рассмотреть вариант с переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию в следующем году. Об этом рассказывал президент РФС Александр Дюков.