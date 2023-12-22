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Рибалта отказал «Спартаку» — известна причина

22 Декабря 2023 • 15:32 Комментировать

Испанский менеджер Хавьер Рибалта отказался от должности спортивного директора московского «Спартака».

По сведениям Metaratings, Рибалте не понравилась концепция развития клуба, которую предложило руководство «Спартака». По этой причине испанец отказался работать в столичном клубе.

Напомним, подопечные Гильермо Абаскаля ушли на зимний перерыв, находясь на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «Спартака» 30 набранных очков после 18 туров.

Действующим спортивным директором «красно-белых» является Пол Эшуорт, который занимает свой пост с сентября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хавьер Рибалта
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