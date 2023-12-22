Контракт генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко был продлён на два года. Соответствующее решение принял совет директоров «железнодорожников», о чём рассказывает пресс-служба клуба.

Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года.

Отметим, что после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.