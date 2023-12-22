Агент признался, что Лукович не против перехода в «Спартак»

Раде Дуньич, агент форварда белградского ИМТ Милоша Луковича, ответил на вопрос о возможном трансфере игрока в московский «Спартак».

«Мы хорошего мнения о «Спартаке» и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое будет лучшим для него», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист может перебраться в «Спартак» в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, «красно-белые» готовы заплатить за серба 5,7 млн евро.

В сезоне-2023/24 Лукович появился на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и записал в свой актив один ассист.