​У Дюкова спросили, почему в России только один стадион с крышей

У президента Российского футбольного союза Александра Дюкова спросили, почему в России есть только один стадион с крышей.

«Вопрос, наверное, не ко мне. Когда принималось решение, эти факторы не были учтены – где-то не хватило бюджета, где-то воли», - приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Как известно, крышей может похвастаться «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, где своих соперников принимает «Зенит».

Стоит напомнить, что недавно в чемпионате России несколько матчей прошли в неблагоприятных погодных условиях – было снежно и холодно.

Добавим, что лидером РПЛ после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар».