Булыкин: «Черышеву будет легко адаптироваться в РПЛ»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде нападающего «Венеции» Дениса Черышева в клуб РПЛ.

«Адаптироваться в РПЛ Черышеву будет легко. В плане быта в России умеют создавать шикарные условия для качественных игроков. Вопрос в том, кто возьмет Дениса и на какую зарплату», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт заявил, что во втором итальянском дивизионе очень скромные зарплаты по сравнению с РПЛ, поэтому Черышеву придется постараться, чтобы получить хороший контракт.

В текущей кампании 32-летний россиянин принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.