​Дюков отреагировал на призыв Юрана вернуть систему «весна-осень»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на слова Сергея Юрана. Тренер «Пари НН», как известно, призвал российский футбол вернуться к системе «весна-осень».

Дюков отметил, что другие тренеры команд Премьер-лиги имеют другие мнения на этот счёт.

«Есть и другие тренеры, которые придерживаются иного мнения. Есть клубы и лиги, - они должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл», - цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что вопрос возвращения к системе «весна-осень» был поднял после того, как несколько матчей чемпионата России прошли в плохую погоду.