Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дюков отреагировал на призыв Юрана вернуть систему «весна-осень»

22 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на слова Сергея Юрана. Тренер «Пари НН», как известно, призвал российский футбол вернуться к системе «весна-осень».

Дюков отметил, что другие тренеры команд Премьер-лиги имеют другие мнения на этот счёт.

«Есть и другие тренеры, которые придерживаются иного мнения. Есть клубы и лиги, - они должны выйти с такой инициативой, если видят в ней смысл», - цитирует Дюкова «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что вопрос возвращения к системе «весна-осень» был поднял после того, как несколько матчей чемпионата России прошли в плохую погоду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Сергей Юран Александр Дюков РПЛ Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Рибалта сказал боссам «Спартака», что Абаскаля нужно убирать – источник
16:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Леонченко показал себя неплохим директором»
16:02 · Россия. Премьер-лига
Рибалта был готов работать в «Спартаке», но клуб отказался от его услуг
15:48 · Россия. Премьер-лига
Беленов — о приходе Ташуева: «Все почувствовали уверенность»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Бителло затмил провал Карраскаля»
15:38 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: России нужно продолжать контактировать с УЕФА и ФИФА
15:32 · Россия. Премьер-лига
Рибалта отказал «Спартаку» — известна причина
15:31 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Пока сложно оценить игру Бителло»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объявил о продлении контракта с гендиректором Леонченко официально
15:25 · Россия. Премьер-лига
Агент признался, что Лукович не против перехода в «Спартак»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​У Дюкова спросили, почему в России только один стадион с крышей
15:17 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, по какой причине сорвался переход игрока «Зенита» Ренана в «Сан-Паулу»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Черышеву будет легко адаптироваться в РПЛ»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​Дюков отреагировал на призыв Юрана вернуть систему «весна-осень»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Черчесов может возглавить «Бешикташ»
Все новости
Рекомендуем