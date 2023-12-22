Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах первой части сезона для самарского клуба.

- Какое впечатление произвели «Крылья Советов» в первой части сезона?

- Хорошее. Прежде всего, своей динамичной, агрессивной игрой в атаке. Не скажу, что ожидал такого хорошего результата, но и не могу сказать, что это большая сенсация.

- Почему, ведь еще в прошлом сезоне «Крылья Советов» боролись за выживание?

- В прошлом сезоне команда хоть и находилась в зоне вылета и вела борьбу за выживание, было видно, что во многих матчах, играя достойно, эта команда недосчитывалась своих очков. Это подтверждает их удачная игра в прошлом сезоне в Кубке России. Может, кстати, это и повлияло, потому что получилась дополнительная нагрузка. Играть успешно в двух турнирах можно, только имея хороший резерв.

- После 9-го тура самарцы возглавляли турнирную таблицу. Это стало сюрпризом?

- В какой-то мере, да. Даже если команда играет на уровне своих возможностей, все равно потенциал у некоторых других клубов выше. Поэтому можно было считать сенсацией, что после трети чемпионата команда на первом месте. Если бы прошло два – три тура, тогда, конечно, это не было бы таким сюрпризом.

- «Крылья» сейчас на шестом месте. А какой потолок у этой команды, как думаете?

- Думаю, они находятся сейчас примерно на том месте, которое соответствует их возможностям. Но это не значит, что самарцы не могут подняться на две-три ступеньки выше. В зависимости от того, как складывается турнирная борьба, команда, которая показывает один и тот же уровень игры, может оказаться чуть выше или чуть выше. Чемпионат чемпионату рознь.

- Осинькин выжимает сто процентов из ребят, или им еще есть куда прибавить?

- Думаю, сто процентов. Но прибавить есть куда. Сказать, что исчерпан ведь ресурс, нельзя, потому что крайне сложно этого добиться.

- Чего ждете от «Крыльев Советов» во второй части сезона? Пишут, что некоторые игроки могут покинуть команду.

- Понятно, что от того, как пополнится состав, или кто уйдет из команды, во многом зависит выступление самарцев. Тут есть две вещи: как подготовиться к рестарту, и как усилиться. Или наоборот, команда может ослабнуть. Сейчас можно только предполагать, что если бы «Крылья Советов» сохранили состав и были бы также готовы, как в осенней части, тогда бы... Но мы этого не знаем.

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- Многие называют «Крылья Советов» самой симпатичной командой с точки зрения комбинационной игры. Согласны с этим?

- Эти люди не далеки от истины. Футболисты очень интересно взаимодействуют, проявляя хорошее мастерство, и реализуют свой потенциал на высокой скорости. Это интересная команда.

Елена Григорьевская