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Кечинов: «Если у российских клубов будет возможность участвовать в Суперлиге, надо цепляться за неё любыми путями» эксклюзив

22 Декабря 2023 • 15:01 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение о создании Суперлиги.

- Что думаете о создании Суперлиги?

- Я пока не понимаю всех тонкостей. Как возможно, чтобы наши клубы там выступали, мне тоже неясно. Но если такая возможность будет, конечно, ее надо использовать. Это однозначно. Но какие будут там правила, мы не знаем. И возможно ли для нас будет участие в этом турнире, тоже загадка. И какой смысл турнира, если есть Лига чемпионов, тоже непонятно.

- В том числе, коммерческий.

- Я читал, что матчи будут показывать по общедоступным каналам, и все, что заработает Суперлига, будет уходить в клубы. В любом случае, для наших команд любая возможность участия – это хорошо. Без этого мы будем регрессировать.

- Пишут, что участие в турнире наших клубов будет зависеть от мнения других команд. У нас есть шансы быть допущенными туда, ведь это не УЕФА будет решать?

- А как они не будут против, если сейчас почти все против нас? Вся Европа и полмира. Все это пока разговоры и мы можем только гадать.

- Но сама идея вам нравится?

- Да. Она всем должна нравиться. Если у нас будет возможность, то надо цепляться за нее любыми путями.

- Пишут, что АПЛ запретила своим клубам участвовать в Суперлиге. Если не будет англичан, турнир многое потеряет?

- А какой тогда смысл делать Суперлигу? Английская лига сейчас самая сильная в мире. Там есть «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «МЮ». Если они откажутся от участия, кому эта Суперлига будет интересна? Будут, конечно, какие-то гранды: «Бавария», «Интер», Барселона», «Реал», но этого мало. Неполноценный турнир получится.

- Нашим клубам будет тяжело конкурировать с такими грандами.

- Если только «Зенит» сможет на данный момент. И, возможно, «Краснодар».

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- То, что монополии в футболе не будет в лице ФИФА и УЕФА, это положительный фактор?

- Сто процентов найдутся такие люди, даже если не будет ФИФА или УЕФА, которые начнут что-то предпринимать, чтобы нас там не было. Мы же видим, что происходит в мире. Какое сейчас отношение к России. Неужели кто-то захочет с нами играть?

- Не верите, что мы сможем там участвовать?

- Нет. Нам все равно не дадут это сделать, пока с России не снимут бан на международной арене. Если нам позволят, это будет прекрасно. Все будут рады и довольны. Но пока это выглядит нереально на сегодняшний момент.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Суперлига Европы
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