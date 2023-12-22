Черчесов может возглавить «Бешикташ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Бешикташ», сообщает Ntvspor.

По сведениям источника, помимо Черчесова, «Бешикташ» также рассматривает Фабио Каннаваро, Славена Билича, Хорхе Самаоли, Руда ван Нистелроя, Франка де Бура и Бруно Женезио.

Напомним, последним местом работы Черчесова на сегодняшний день остаётся венгерский «Ференцварош», который он покинул летом нынешнего года. Также именитый специалист успел поработать в «Спартаке», «Динамо» и «Легии».

После 16 туров текущего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.