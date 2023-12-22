​Глава РФС: «Карпин, Семак, Черчесов – у нас много сильных тренеров»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает, что в стране есть много тренеров высокого уровня.

«Я придерживаюсь мнения, что у нас есть сильные тренеры. Вы их знаете – Карпин, Семак, Черчесов, – у нас много сильных тренеров», - цитирует Дюкова «РБ Спорт».

В то же время Дюков признаёт, что Россия потеряла тренерскую школу. По словам главы РФС, о восстановлении тренерской школы можно будет говорить тогда, когда иностранцы будут приезжать на стажировку к специалистам из России.

Отметим, что сезон Российской премьер-лиги недавно ушёл на зимние каникулы.