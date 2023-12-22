Иванов: «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге Европы»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном участии российских команд в Суперлиге Европы.

По словам Иванова, «Урал» не будет подавать заявку на участие в новом турнире.

«Нет, «Урал» не будет подавать заявку на участие в Суперлиге, это невозможно. Пригласят ли российские клубы в Суперлигу в будущем? Я ведь не руководитель этой организации, откуда я могу знать?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 21 декабря, Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА нарушили закон о конкуренции, когда в 2021 году не разрешили запустить Суперлигу Европы.

После 18 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в марте следующего года.