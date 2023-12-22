Тарханов: Думаю, что Чалов хочет вернуться в Европу

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о возможном уходе из московского ЦСКА нападающего Фёдора Чалова.

Наставник думает, что форвард сборной России хотел вернуться в Европу, ведь у него уже был очень полезный опыт выступления в «Базеле», откуда он вернулся в совершенно другом состоянии, тем самым он реанимировал свою карьеру.

« Если у него будет хорошее предложение, думаю, он с удовольствием воспользуется шансом. Но, наверное, и для клуба, и для самого игрока будет лучше, если переход состоится летом, а не в зимнее трансферное окно», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца следующего календарного года.