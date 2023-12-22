Мостовой: «Зенит» сильно зависим от легионеров, одними россиянами не выиграли бы РПЛ»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об игроках петербургского «Зенита». По мнению эксперта, «сине-бело-голубые» сильно зависимы от легионеров.

«Зенит» сильно зависим от легионеров. Где-то это идет в минус, они часто бывают недовольны, хотят домой. Вот если бы играли только россиянами, «Зенит» бы не выиграл чемпионат», - приводятся слова Мостового на страницах «РБ Спорта».

«Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги команда Сергея Семака занимает второе место после 18 туров. Питерцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла. Турнир возобновится в начале марта следующего года.