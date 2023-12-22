​Воронежская область купила стадион, где играет «Факел»

Власти Воронежской области купили Центральный стадион профсоюзов, на которых свои домашние матчи проводит «Факел». О закрытии сделки рассказал Александр Гусев – губернатор Воронежской области.

«Эпопея с переговорами с профсоюзами закончилась, стадион мы приобрели в собственность <…> за 200 миллионов рублей», - цитирует Гусева ТАСС.

После первой части сезона «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах воронежская команда смогла раздобыть 21 зачётный балл.

Как известно, сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.