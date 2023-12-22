Агент защитника «Вероны» Гюнтера: К Кораю есть интерес от «Локомотива»

Агент защитника «Вероны» Корая Гюнтера Эрсин Акан высказался об информации, что в его услугах заинтересованы команды из России.

«Да, к Кораю есть интерес от «Локомотива», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что велись переговоры о возможном трансфере в московский ЦСКА, но по итогу переход сорвался.

Контракт 29-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне немец не появлялся на поле.

Ранее Гюнтера выступал за дортмундскую «Боруссию», «Галатасарай» и ряд итальянских команд.