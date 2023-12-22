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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Кайо

22 Декабря 2023 • 13:39 Комментировать

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента.

«Кайо точно будет готов к первому сбору команды. С ним все хорошо. Он уже набирает игровую форму», - приводит слова агента «РБ Спорт».

28-летний футболист продолжает свое восстановление после операции на плечевом суставе. Он получил травму в конце августа в матче шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (0:0).

В текущем сезоне бразилец принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

Контракт Кайо с лидером РПЛ рассчитан до конца нынешнего сезона. 

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