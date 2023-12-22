Зимой «Оренбург» проведёт три сбора в Турции

Стали известны планы «Оренбурга» на зимний перерыв, который продлится до марта следующего года.

10 января команда выйдет из отпуска и соберётся в Москве, после чего футболисты пройдут медицинский осмотр, а уже 11 числа отправятся на сборы в Турцию.

Всего «Оренбург» проведёт три сбора: с 11 по 24 января, с 28 января по 9 февраля, с 13 по 23 февраля. На каждом из сборов команда Давида Деограсии примет участие в двух товарищеских матчах.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Первым соперником южноуральской команды по весенней части сезона станет ЦСКА.