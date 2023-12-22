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В «Урале» высказались о трансфере Черышева

22 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался относительно возможного переезда экс-полузащитника мадридского «Реала» Дениса Черышева в Российскую премьер-лигу.

«Если говорить о его переходе в «Урал», то этот вопрос надо обсуждать с тренерским штабом. К этой теме надо возвращаться летом по окончании сезона, пока ничего не могу сказать», - поведал руководитель в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что с лета 2022 года Черышев выступает за итальянскую «Венецию». Срок трудового соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024. В составе этого коллектива Денис провел 32 поединка, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Денис Черышев Григорий Иванов ещё теги
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