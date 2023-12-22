Газизов считает правильным решение РФС остаться в УЕФА

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Спортивный функционер отметил, что президент РФС Александр Дюков чётко объяснил, почему было принято именно такое решение.

«Действительно, если сейчас нет гарантий, что после перехода в АФК наша сборная будет допущена до международных турниров, то, наверное, стоит повременить», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что весь российский футбол временно отстранён от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.