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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Инфантино одобрил турнир с участием «Зенита»

22 Декабря 2023 • 13:17 Комментировать

Джанни Инфантино, являющийся президентом Международной федерации футбола (ФИФА), обсудил с послом БРИКС турнир, который состоится в феврале следующего года на полях Катара. В этом соревновании примет участие чемпион России – петербургский «Зенит».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресс», руководителю понравилась идея проведения данного турнира.

Напомним, что в соревновании примут участие четыре клуба. Кроме петербургского «Зенита», в Катаре выступят местный «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».

По итогам первой половины сезона «Зенит» занимает второе место в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Джанни Инфантино
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