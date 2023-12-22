Инфантино одобрил турнир с участием «Зенита»

Джанни Инфантино, являющийся президентом Международной федерации футбола (ФИФА), обсудил с послом БРИКС турнир, который состоится в феврале следующего года на полях Катара. В этом соревновании примет участие чемпион России – петербургский «Зенит».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресс», руководителю понравилась идея проведения данного турнира.

Напомним, что в соревновании примут участие четыре клуба. Кроме петербургского «Зенита», в Катаре выступят местный «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».

По итогам первой половины сезона «Зенит» занимает второе место в РПЛ.