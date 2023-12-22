Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов — о Морено в «Сочи»: Я за то, чтобы больше доверять российским тренерам

22 Декабря 2023 • 13:08 Комментировать

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении на должность главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

Спортивный функционер отметил, что он всегда был за то, чтобы доверять российским специалистам, ведь российская тренерская школа является очень сильной, поэтому наставникам можно доверять.

«Но конкуренция — важная вещь. И если приезд иностранных специалистов создаст ту самую конкуренцию и будет двигать российскую тренерскую школу вперед, то это нормальная история», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» ушёл на зимнюю паузу на последней строчке в турнирной таблице РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов Сочи Роберт Морено ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 22 Декабря
14:08 · Россия. Премьер-лига
​Воронежская область купила стадион, где играет «Факел»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Краснодару» очень тяжело играть одним составом, необходимо купить 2-3 игроков»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника «Вероны» Гюнтера: К Кораю есть интерес от «Локомотива»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Не люблю подводить промежуточные итоги сезона»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии защитника «Краснодара» Кайо
13:35 · Россия. Премьер-лига
Зимой «Оренбург» проведёт три сбора в Турции
13:30 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» высказались о трансфере Черышева
13:24 · Россия. Премьер-лига
Газизов считает правильным решение РФС остаться в УЕФА
13:17 · Россия. Премьер-лига
Инфантино одобрил турнир с участием «Зенита»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Не могу назвать лучшего тренера РПЛ»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Газизов — о Морено в «Сочи»: Я за то, чтобы больше доверять российским тренерам
12:54 · Россия. Премьер-лига
Черышев назвал лучшего игрока РПЛ
12:43 · Россия. Премьер-лига
Денис Черышев не исключает переезда в РПЛ
12:36 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Чалов готов играть в Европе
12:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кади не покинет «Краснодар» зимой
Все новости
Рекомендуем