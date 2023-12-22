Газизов — о Морено в «Сочи»: Я за то, чтобы больше доверять российским тренерам

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении на должность главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

Спортивный функционер отметил, что он всегда был за то, чтобы доверять российским специалистам, ведь российская тренерская школа является очень сильной, поэтому наставникам можно доверять.

«Но конкуренция — важная вещь. И если приезд иностранных специалистов создаст ту самую конкуренцию и будет двигать российскую тренерскую школу вперед, то это нормальная история», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» ушёл на зимнюю паузу на последней строчке в турнирной таблице РПЛ.