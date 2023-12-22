В главных слухах недели вы узнаете, какие специалисты могут возглавить «Спартак» и «Барселону», почему УЕФА может отказаться от смены формата Лиги чемпионов. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Николич может возглавить «Спартак»

Слухи продолжают говорить о возможной смене главного тренера в «Спартаке». На неделе появилась информация о том, что после смены спортивного директора московскую команду может принять Марко Николич, который ранее работал с «Локомотивом». Честно говоря, поверить в назначение серба в «Спартаке» сложно. В настоящий момент Николич «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Кстати, эта команда в феврале выступит на Зимнем кубке РПЛ вместе со «Спартаком», «Ростовом» и «Кайратом».

Мбаппе недоволен тренером «ПСЖ»

Поговаривают, что между звёздным форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и главным тренером команды Луисом Энрике имеется напряжение. Футболист якобы недоволен своей позицией – он хочет играть на фланге атаки, а не на острие. Кроме того, Мбаппе не нравится тактический подход Энрике. Так, например, футболист был возмущён игрой на удержание счёта в концовке недавнего матча Лиги чемпионов против «Боруссии».

В то же время слухи продолжают связывать Мбаппе с «Реалом». Мадридский клуб может подписать нападающего летом в качестве свободного агента, ведь его действующий контракт в Париже истекает. При этом «сливочные» якобы не планируют ждать ответа Мбаппе долго. Если Мбаппе не даст согласия на летний переезд на «Сантьяго Бернабеу» до конца января, то «Реал» откажется от него и переключится на других кандидатов.

Клопп может возглавить «Барселону»

«Барселона» в последнее время не впечатляет, поэтому главный тренер команды Хави находится под давлением. Поговаривают, что каталонский клуб может расстаться с молодым тренером в конце сезона, а то и раньше. «Сине-гранатовых» слухи уже начали активно связывать с разными специалистами. На неделе появилась информация, что принять «Барселону» может не кто-нибудь, а сам Юрген Клопп. Немецкий специалист якобы уже общается с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Не исключено, что «сине-гранатовые» сделают предложение тренеру, который уже больше восьми лет работает с «Ливерпулем».

Гвардиола выбрал звезду для «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола хочет усилить состав «Манчестер Сити». По слухам, испанский тренер определил полузащитника Йозуа Киммиха как трансферную цель на ближайшие трансферные окна. Гвардиола уже работал с Киммихом в «Баварии» и теперь рассчитывает увидеть его в качестве своего подопечного в Манчестере. Есть информация, что для мюнхенского клуба Йозуа уже не является неприкасаемым, и его могут продать в 2024 году, чтобы не потерять через год бесплатно свободным агентом.

УЕФА испугался нового формата Лиги чемпионов после суда

Со следующего сезона Лига чемпионов должна перейти на новый формат. Вместо группового этапа на основной стадии планируется единая лига с 36 командами и матчами по швейцарской системе. Впрочем, в прессу просочилась информация о том, что УЕФА может отказаться от нового формата главного турнира континента. Вероятно, это может быть связано с решением Европейского суда по Суперлиге.

Слухи собирал Александр Тихий.