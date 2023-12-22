Черышев назвал лучшего игрока РПЛ

Российский полузащитник Денис Черышев поделился мыслями о том, кто является лучшим футболистом в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Можно назвать Пиняева. Сейчас он на виду у всех, показывает хорошую игру, вызывается в сборную. Он молодой и перспективный, можно сделать ставку на него и пожелать ему удачи», - рассказал игрок итальянской «Венеции» на ютуб-канале РПЛ.

В текущем розыгрыше чемпионата России Пиняев провел 18 поединков. На счету 19-летнего футболиста два забитых мяча и четыре голевые передачи. По итогам 18 туров московский «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице.