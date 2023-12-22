Денис Черышев не исключает переезда в РПЛ

Полузащитник Денис Черышев, который в настоящий момент выступает в итальянской Серии Б за «Венецию», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Об этом футболист рассказал на официальном ютуб-канале РПЛ.

«Были ли у меня варианты с командами РПЛ в последнее время? Следующим летом, если будут какие-то предложения, не исключаю такой переход. Всё зависит от предложений», - рассказал футболист.

Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость 32-летнего россиянина оценивается в один миллион евро.